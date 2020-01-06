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Çanakkale'de 108 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapma hazırlığındaki 108 kaçak göçmen yakalandı.

06.01.2020 11:27 | Son Güncelleme: 06.01.2020 11:27 Çanakkale'de 108 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE'nin ilçesinden yasa dışı yollarla 'ın Midilli Adası'na geçiş yapma hazırlığındaki 108 kaçak göçmen yakalandı.

Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Ayvacık Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Babakale köyündeki zeytinliklerde 2 operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu, Afganistan uyruklu 108 kaçak göçmen yakaladı. Kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık'taki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.



Midilli Adası, Yunanistan, Ayvacık, Güncel

Kaynak: DHA

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