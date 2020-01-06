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Çanakkale'de 108 mülteci yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 108 mülteci yakalandı.

06.01.2020 12:01 | Son Güncelleme: 06.01.2020 12:05 Çanakkale'de 108 mülteci yakalandı
'nin ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 108 mülteci yakalandı.

Edinilen bilgilere göre yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık'ın Babakale köyü sahilinde gerçekleştirdiği operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 108 mülteciyi yakaladı.

Mülteciler, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE

Midilli Adası, Çanakkale, Ayvacık, Güncel

Kaynak: İHA

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