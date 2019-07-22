Haberler» Güncel» Haber

Çanakkale'de 11 mülteci yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli adasına kaçmak yapmak isteyen 11 mülteci yakalandı.

22.07.2019 18:58 Çanakkale
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli adasına kaçmak yapmak isteyen 11 mülteci yakalandı.

Edinilen bilgilere göre yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık'ın Gülpınar köyü Kumbağlar Limanı yakınlarındaki zeytinlik alana operasyon düzenledi. Operasyonda, Afganistan uyruklu 11 mülteci yakalandı. Yakalanan mülteciler, İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE
Kaynak: İHA
Yunanistan, Çanakkale, Ayvacık, Güncel

Son Dakika Haberleri
20:37   "S-400 alırken birilerinden izin mi alacacağız?"
20:37   SPOR Fenerbahçe - Wolfsburg maç önü görüntüleri
20:34   Uluslararası Dede Korkut Kültür ve Sanat Şöleni
20:30   Bakan Selçuk, Endonezya Ulusal Çocuk Forumu'nun Kapanış Törenine katıldı
20:28   Silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı
20:27   Almanya'da 3 camiye ve Sol Parti Genel Merkezi'ne bomba ihbarı
20:26   İzmir'de 4 tekne yandı