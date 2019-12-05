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Çanakkale'de 111 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığındaki 111 düzensiz göçmen yakalandı.

05.12.2019 08:34 | Son Güncelleme: 05.12.2019 08:34Çanakkale'de 111 düzensiz göçmen yakalandı

'nin ilçesinde yasa dışı yollarla 'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığındaki 111 düzensiz göçmen yakalandı.

Ege Denizi'nin kuzeyinde yasa dışı geçişleri önleme faaliyetlerini sürdüren Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, Ahmetçe köyü açıklarında iki ayrı operasyon düzenledi.

Aralarında kadınlar ve çocukların da bulunduğu 111 yabancı uyruklu, lastik botlardan alınarak Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığına getirildi.

Afganistan, Kongo, Mali, Senegal ve Suriye uyruklu olduğu öğrenilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.


Midilli Adası, Yunanistan, Çanakkale, Ayvacık, Güncel

Kaynak: AA

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