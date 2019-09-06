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Çanakkale'de 112 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adasına gitmek isteyen 112 düzensiz göçmen yakalandı.

06.09.2019 13:56 Çanakkale'de 112 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adasına gitmek isteyen 112 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, TCSG 6 Bot Komutanlığı ekipleri Küçükkuyu açıklarında lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adasına gitmeye çalışan düzensiz göçmenler olduğunu belirledi. Ekipler, bottaki 25 düzensiz göçmeni yakaladı.
Ekiplerce Kadırgaburnu açıklarında 36, Ahmetçe Köyü açıklarında ise 51 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler işlemlerin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Yunanistan, Çanakkale, Ayvacık, Güncel

Kaynak: AA

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