Çanakkale'de 114 Kaçak Göçmen Yakalandı

Çanakkale
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yasa dışı yollarla Yunanistan
'ın Midilli Adası
'na gitme hazırlığında olduğu belirlenen 114 mülteci yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı şubelerin verdiği destekle 24 Kasım ile 3 Aralık
arasında 3 farklı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 8'i İran
, 6'sı Eritre, 2'si Mali, 1'i Filistin
ve 97'si Afganistan
uyruklu olmak üzere 114 mülteci yakalandı. Ayrıca operasyonlarda organizatör olduğu iddia edilen 14 kişi yakalandı. Şüphelilerden 13'ü tutuklanırken, bir kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Operasyonlarda 2 adet bot motoru, şişme bot, 80 adet can yeleği, 10 kara taşıtı ile 7 bin lira nakit paraya el konuldu. - ÇANAKKALE
Yunanistan,Midilli Adası,Çanakkale
05 Aralık 2018 Çarşamba 20:26