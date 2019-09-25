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Çanakkale'de 118 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 118 düzensiz göçmen yakalandı.

25.09.2019 14:04Çanakkale'de 118 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 118 düzensiz göçmen yakalandı.
Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, ilçeye bağlı Gülpınar ve Büyükhusun köyleri sahiline operasyon düzenledi.
Ormanlık alanlarda saklanmaya çalışan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye ve Afganistan uyruklu 118 düzensiz göçmen yakalandı.
Göçmenler, İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Midilli Adası, Yunanistan, Çanakkale, Ayvacık, Güncel

Kaynak: AA

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