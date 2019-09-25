Haberler » Güncel » Haber

Çanakkale'de 118 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 118 kaçak göçmen yakalandı.

25.09.2019 15:02Çanakkale'de 118 kaçak göçmen yakalandı
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 118 kaçak göçmen yakalandı.
Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı  ekipleri, Ayvacık ilçesine bağlı Behram ve Gülpınar Köyleri sahillerindeki ağaçlık alanlarda, kaçak göçmen olduğunu belirledi. Buralara baskın düzenleyen ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye ile Afganistan uyruklu 118 kaçak göçmen yakaladı.
Kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.



Midilli Adası, Yunanistan, Çanakkale, Ayvacık, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:47 GSO ile Gaziantep Lisesi Mezun ve Mensupları Derneği'nden iş birliği protokolü
15:47 Salihli MHP'den aşure hayrı
15:46 Diyabakır'da hdp önündeki annelere denizli'den destek
15:46 Bitlisli kadınlardan diyarbakır'daki ailelere destek
15:46 "Ortak Tarih, Kültür, Eğitim ve Medeniyet Sempozyumu" Ankara'da düzenlenecek
15:46 Tokat'ta bebek ve çocuk kütüphanesi açıldı
15:45 Diyarbakır annelerine Türkiye'nin dört bir yanından destek