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Çanakkale'de 118 mülteci yakalandı

-Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli adasına gitmek isteyen 118 mülteci yakalandı.

25.09.2019 15:17Çanakkale'de 118 mülteci yakalandı
- Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli adasına gitmek isteyen 118 mülteci yakalandı.

Edinilen bilgilere göre yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık'ın Behram köyü sahili ile ve Gülpınar köyü içerisinde ormanlık alanda saklanmaya çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yabancı uyruklu 118 mülteciyi yakaladı. Mülteciler, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE

Yunanistan, Çanakkale, Ayvacık, Güncel

Kaynak: İHA

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