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Çanakkale'de "12 Dev Adam Basketbol Okulu" açıldı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından Garanti BBVA sponsorluğunda organize edilen "12 Dev Adam Basketbol Okulları" (12 DABO) projesi kapsamında Çanakkale'de basketbol okulu hizmete girdi.

05.01.2020 13:18 | Son Güncelleme: 05.01.2020 13:18 Çanakkale'de
Federasyonu (TBF) tarafından Garanti BBVA sponsorluğunda organize edilen "12 Dev Adam Okulları" (12 DABO) projesi kapsamında 'de basketbol okulu hizmete girdi.
Projeyle, ilde seçilen sporculara bireysel gelişimlerine yönelik basketbol eğitimi verilerek gelişimlerine katkı sağlanması ve TBF oyuncu havuzuna dahil edilmeleri amaçlanıyor.

Açılış töreni İstek 1915 Çanakkale Koleji Salonu'nda gerçekleştirilen basketbol okuluna, 9-12 yaş grubunda yaklaşık 200 kız ve erkek sporcu katılıyor. Seçmeler sonucunda en fazla 40 sporcu programa dahil edilecek.
TBF altyapı faaliyetleri yetkilisi ve 12 DABO idari sorumlusu Serdar Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çanakkale'de projeye yoğun ilgi olduğunu belirterek, "Bu ilgi bizi oldukça mutlu ediyor." diye konuştu.

Çanakkale, basketbol, Türkiye, Spor

Kaynak: AA

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