14.06.2019 12:15
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Çanakkale'de 12 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen Afganistan uyruklu 12 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen Afganistan uyruklu 12 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.
Kuzey Ege Denizi'nde devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi Koyunevi köyü açıklarında, lastik bot içinde kaçak göçmen olduğunu tespit etti. 'TCSG 28' Bot Komutanlığı ekipleri, düzenledikleri operasyonla lastik bottaki Afganistan uyruklu 12 kaçak göçmeni yakaladı. Sahil Güvenlik botuna alınan kaçaklar, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi. Yiyecek ve giyecek yardımı yapılan kaçak göçmenler, Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.


- Çanakkale
Kaynak: DHA
Afganistan, Ayvacık, Çanakkale, Güncel

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