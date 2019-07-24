Haberler» Güncel» Haber

Çanakkale'de 12 mülteci yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli adasına yasa dışı yollarla gitmeye çalışan 12 mülteci yakalandı.

24.07.2019 12:46 Çanakkale'de 12 mülteci yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli adasına yasa dışı yollarla gitmeye çalışan 12 mülteci yakalandı.

Ayvacık'ın Müsellim geçidinde görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından bir grup kaçak göçmen tespit edildi. Lastik botla Yunanistan'ın Midilli adasına kaçmaya çalışan kaçakların botunu durduran ekipler, içlerinde kadın ve çocuklarında bulunduğu toplam 12 Afganistan uyruklu kaçak göçmeni Sahil Güvenlik botuna aldı. Kaçak göçmenlere yiyecek ve içecek yardımı yapıldıktan sonra Küçükkuyu'da bulunan Sahil Güvenlik Karakolu'na teslim edildiler. Burada işlemleri tamamlanan kaçaklar, Ayvacık Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE

Yunanistan, Çanakkale, Ayvacık, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Haberleri
14:21   DENİZLİ Kırmızı ışık ihlali yapan yayalara ceza kesildi
14:21   Bakan Varank 127 bilim insanı, Türkiye'nin yeni başarı hikayesinin parçası olacak
14:20   Şişli'de bir Moğol'u döverek öldüren zanlılar yakalandı
14:20   Bilecik'te serada 357 kilogram esrar ele geçirildi
14:19   100. yılda TRT'den müzik ziyafeti
14:19   Hz. Ukkaşe Türbesi'nde restorasyon ve çevre düzenlemesi
14:17   Hakan Atilla'yı Berat Albayrak karşıladı