Haberler» Güncel» Haber

Çanakkale'de 127 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde düzenlenen üç ayrı operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 127 düzensiz göçmen yakalandı.

09.09.2019 16:02 Çanakkale'de 127 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde düzenlenen üç ayrı operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 127 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı "TCSG 905" Bot Komutanlığı ekipleri, Sivrice Burnu açıklarında bir grubun lastik botla ilerlediğini tespit etti.
Bottaki Afganistan uyruklu 39 düzensiz göçmeni yakalayan ekipler, bu kişileri kıyıya getirdi.
"TCSG 905" ve "TCSG 81" Bot Komutanlıkları ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda ise 88 göçmen yakalanıp haklarında işlem başlatıldı.
Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Midilli Adası, Çanakkale, Ayvacık, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:42   Köy okulu öğrencilerine kırtasiye yardımı yapıldı
16:41   Zabıta ekipleri yemekte bir araya geldi
16:41   Kızıltepe davası sona erdi
16:40   İTÜ GVO İzmir'de ilk ders zili çaldı
16:40   A Milli Erkek Basketbol Takımı, Tokyo Olimpiyat Oyunları Elemeleri'ne katılmaya hak kazandı
16:40   Ergenekon davası eski hakimine hapis
16:40   Bakan Albayrak, ABD Ticaret Bakanı Ross ile görüştü