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Çanakkale'de 127 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 127 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

09.09.2019 17:26 Çanakkale'de 127 kaçak göçmen yakalandı
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 127 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Kuzey Ege Denizi'nde devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekiplerin Sivrice ve Kadırga burnu açıklarında düzenlediği 3 ayrı operasyonda yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan Afganistan uyruklu 127 kaçak göçmen yakaladı.
Sahil Güvenlik botlarıyla Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçak göçmenlerin işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edileceği bildirildi.



Midilli Adası, Yunanistan, Ayvacık, Güncel

Kaynak: DHA

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