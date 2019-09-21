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Çanakkale'de 140 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi sahilinden Yunanistan'ın Midilli adasına lastik bot ile kaçmak isteyen 140 yabancı uyruklu mülteci yakalandı.

21.09.2019 15:50Çanakkale'de 140 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi sahilinden Yunanistan'ın Midilli adasına lastik bot ile kaçmak isteyen 140 yabancı uyruklu mülteci yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kuzey Ege'de Yunanistan'ın Midilli adasına yönelik yasadışı geçişlere karşı devriye görevi yapmakta olan Sahil Güvenlik ekiplerince gün boyu yapılan operasyonlarda Afganistan uyruklu 140 düzensiz göçmen yakalandı. TCSG 6 Bot Komutanlığınca Yeşil Liman mevkii açıklarında art arda yapılan 4 ayrı operasyonda lastik bot ile Yunanistan'ın Midilli adasına gitmeye çalışan 140 Afganistan uyruklu düzensiz mülteci yakalandı. Küçükkuyu'da ki Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
(Bekir Erdinç/İHA)

Yunanistan, Çanakkale, Ayvacık, Güncel

Kaynak: İHA

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