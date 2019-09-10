Çanakkale'de 144 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale
'nin Ayvacık
ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 144 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Behramkale, Bademli ve Babadere köyleri sahiline operasyon düzenledi.
Aralarında kadınlar ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 144 düzensiz göçmen, jandarma ekiplerince yakalandı.
Minibüslerle İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.