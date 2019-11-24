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Çanakkale'de 146 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 146 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

24.11.2019 14:32 | Son Güncelleme: 24.11.2019 14:32Çanakkale'de 146 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE'nin ilçesinden yasa dışı yollarla 'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 146 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında yaptıkları 3 ayrı operasyonda yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen Afganistan uyruklu 146 kaçağı yakaladı.Sahil Güvenlik botlarıyla Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.



Midilli Adası, Yunanistan, Ayvacık, Güncel

Kaynak: DHA

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