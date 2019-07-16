16.07.2019 00:44
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Çanakkale'de 15 Temmuz anma törenleri

Çanakkale

Kaynak: DHA
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Son Dakika Haberleri
05:47   15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
05:41   15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
05:37   15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
05:34   15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
05:30   Kütahya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği
05:28   15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri - ERZİNCAN/
05:24   15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri