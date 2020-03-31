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Çanakkale'de 15 ton hamsi yakalandı

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde gırgır teknesiyle açılan balıkçılar, 15 ton hamsi yakaladı.

31.03.2020 13:39 | Son Güncelleme: 31.03.2020 13:39
Çanakkale'de 15 ton hamsi yakalandı
Çanakkale 'nin Bozcaada ilçesinde gırgır teknesiyle açılan balıkçılar, 15 ton hamsi yakaladı.

Gırgır teknesiyle Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında avlanmaya çıkan balıkçılar, bir süre sonra balık sürüsüne denk geldi. Teknenin kaptanı Nadir Karabiber'in anonsuyla ağlar serin sulara bırakıldı. Daha sonra çekilen ağlardan yaklaşık 15 ton hamsi çıktı. Limana yanaştırılan teknede kasalara konulan hamsiler, farklı vilayetlerde bulunan balıkhanelere gönderildi. Balıkçının yüzünü güldüren bereketli av sonrası ağların tekneye çekilmesi kaptan Nadir Karabirer tarafından saniye saniye kaydedildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Etiketler: Çanakkale, Bozcaada, Güncel
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