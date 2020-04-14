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Çanakkale'de 1500 sahte cinsel içerikli ürün ele geçirildi

ÇANAKKALE'de, düzenlenen operasyonla bin 500 sahte cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

14.04.2020 11:57 | Son Güncelleme: 14.04.2020 11:57
Çanakkale'de 1500 sahte cinsel içerikli ürün ele geçirildi

ÇANAKKALE'de, düzenlenen operasyonla bin 500 sahte cinsel içerikli ürün ele geçirildi. Operayonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte cinsel içerikli ürün sattığı bilgisi üzerine harekete geçti. Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda bin 500 sahte cinsel içerikli ürün ele geçirildi. Yapılan operasyonla 2 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA

Etiketler: Çanakkale, Güncel
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