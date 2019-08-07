Haberler» Güncel» Haber

Çanakkale'de 16 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'de 16 kaçak göçmen yakalandıÇanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen Afganistan uyruklu 16 kaçak yakalandı.

07.08.2019 14:00
Çanakkale'de 16 kaçak göçmen yakalandı
Çanakkale'de 16 kaçak göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen Afganistan uyruklu 16 kaçak yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Koyunevi köyü Sokakağzı koyu sahilinde zeytinlikler arasına gizlenen 16 kaçak göçmeni yakaladı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu kaçaklar, jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Midilli Adası, Afganistan, Çanakkale, Ayvacık, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:50   Restoran sahibine bomba patlatarak, gözdağı verdiler
15:50   Yelkenli yolcu gemisi "Club Med 2" Alanya'da
15:49   MİLAS'TA ORMAN YANGINI-2
15:49   Mersin Diyarbakır'daki hayvan ölümleri yargıya taşındı
15:48   Sahibiyle tartıştıkları işletmede el yapımı patlayıcı ateşlediler
15:48   Kurban satıcılarına sahte para uyarısı
15:48   Gökhan Özoğuz, Kaz Dağları'nda evi olduğu yönündeki iddiaları yalanladı