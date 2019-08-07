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Çanakkale'de 16 mülteci yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 16 mülteci yakalandı.

07.08.2019 11:00 Çanakkale'de 16 mülteci yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 16 mülteci yakalandı. Edinilen bilgilere göre, yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Ayvacık'ın Koyunevi köyü sahilindeki zeytinlikler arasına gizlenmiş, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 16 mülteciyi yakaladı. Yakalanan mülteciler, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
(İpek Güney/İHA)

Midilli Adası, Çanakkale, Ayvacık, Güncel

Kaynak: İHA

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