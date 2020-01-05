Haberler » Güncel » Çanakkale'de 163 kaçak göçmen yakalandı - Haber

Çanakkale'de 163 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'de 163 kaçak göçmen yakalandıÇanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 163 kaçak göçmen Sahi Güvenlik ekiplerince yakalandı.

05.01.2020 15:59 | Son Güncelleme: 05.01.2020 16:00
'de 163 kaçak göçmen yakalandı
Çanakkale'nin ilçesinde, yasa dışı yollarla 'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 163 kaçak göçmen Sahi Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Ayvacık'ta insan kaçakçılığına karşı çalışmalarını sürdüren Sahil Güvenlik ekipleri, denizde 4 ayrı lastik bot tespit etti. Yapılan operasyonlarda, Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalıştıkları tespit edilen 124'ü Afganistan, 39'u Suriye, Kongo, Somali ve Orta Afrika Cumhuriyeti uyruklu toplam 163 kaçak göçmen yakalandı.
Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen göçmenlere burada giyecek ve yiyecek yardımı yapıldı. 163 kaçak göçmen, işlemlerinin ardından Ayvacık'taki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.
Çanakkale'de 163 kaçak göçmen yakalandı

Midilli Adası, Yunanistan, Çanakkale, Ayvacık, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

16:52   Alanya'da, 1'i doktor 2 kişi evde ölü bulundu - yeniden - Haber
16:52   Irak Meclisi, ülkedeki ABD varlığını görüşmek üzere toplandı - Haber
16:50   Suriyeliler İdlib'deki saldırıları protesto etti - Haber
16:50   Gazze'de şiddetli yağış nedeniyle 6 ev sular altında kaldı - Haber
16:48   Çorum'da toprak altında kalan işçiyi itfaiye ekipleri kurtardı - Haber
14:26   İngiltere, Süleymani'nin öldürülmesini "meşru müdafaa" olarak nitelendirdi - Haber
13:33   Gece kaza yaptığı minibüsünü gündüz çektirmeye gelen adam, iş makinesinin kepçesinin çarpmasıyla hayatını kaybetti - Haber
13:27   İranlı komutan Süleymani'nin cenazesi 4 şehre götürülecek - Haber
13:21   Yola fırlayan köpek, kazaya neden oldu: 2 ölü, 9 yaralı - Haber
10:21   Kasım Süleymani suikastı sonrasında, İran'ın olası intikam senaryoları ortaya çıktı - Haber
5.01.2020 16:56:38