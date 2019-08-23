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Çanakkale'de 165 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 165 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör şüphelisi gözaltına alındı.

23.08.2019 11:51 Çanakkale'de 165 kaçak göçmen yakalandı
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 165 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör şüphelisi gözaltına alındı.
Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi sahillerinde 4 farklı göçmen kaçakçılığı operasyonu düzenledi. Operasyonlarda ekipler, Koruoba, Korubaşı, Koyunevi ve Arıklı sahillerinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan ve Suriye uyruklu 165 kaçak göçmen yakaladı. 2 organizatör şüphelisinin gözaltına alındığı operasyonda 1 bot ve 1 bot motoru da ele geçirildi.
Kaçaklar göçmenler, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.



Midilli Adası, Yunanistan, Çanakkale, Ayvacık, Güncel

Kaynak: DHA

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