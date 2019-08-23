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Çanakkale'de 165 mülteci yakalandı

Çanakkale'de 165 mülteci yakalandıÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli adasına gitmek isteyen 165 mülteci yakalandı.

23.08.2019 12:14
Çanakkale'de 165 mülteci yakalandı
Çanakkale'de 165 mülteci yakalandı
ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli adasına gitmek isteyen 165 mülteci yakalandı.
Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık ilçesinin Koruoba Koyunevi ve Arıklı sahillerindeki ağaçlık alanlara operasyon düzenledi. Operasyonlarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yabancı uyruklu 165 mülteci yakalandı. Mülteciler, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'nda yapılan işlemlerinin ardından Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Göçmenlerle beraber 2 insan kaçakçısı şüphelisi yakalanırken, operasyonlarda 1 bot ve 1 bot motoru da ele geçirildi.
Çanakkale'de 165 mülteci yakalandı

Yunanistan, Çanakkale, Ayvacık, Genel

Kaynak: İHA

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