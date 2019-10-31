Haberler » Güncel » Çanakkale'de 165 mülteci yakalandı

Çanakkale'de 165 mülteci yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 165 mülteci yakalandı.

31.10.2019 12:35Çanakkale'de 165 mülteci yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 165 mülteci yakalandı.
Edinilen bilgilere göre yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık'ın Behramkale ve Kocaköy köyleri sahillerine operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 165 mülteci yakalandı. Yakalanan mülteciler, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek.
(İpek Güney/İHA)

Midilli Adası, Çanakkale, Ayvacık, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:20 Sri Lanka'da şiddetli yağış ve fırtına: 1 ölü
14:19 Zonguldak gizlenerek girdiği sanayinin nezahat ustası oldu
14:19 Antalya ayağına düşen 'aslan balığı' öldürüyordu
14:16 Bakan Soylu, Katar Başbakanı Al Sani ile görüştü
14:16 Ankara'da kaçak kazı yapan 8 şüpheli yakalandı
14:16 BM'den İdlib'e insani yardım
14:16 Diyarbakır'da "Analar kan veriyor, cana can katıyor"
31.10.2019 14:21:08