Çanakkale'de 17 Mülteci Yakalandı

Çanakkale
'nin Ayvacık
ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan
'ın Midilli adasına kaçmak isteyen 17 mülteci yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, yasa dışı geçişlere karşı tedbirlerini sürdüren Çanakkale İl Jandarma
Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık'ın Babakale
Köyü Akliman
sahilinde bulunan zeytinlik alana operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan
uyruklu 17 mülteci yakaladı. Yakalanan mülteciler bir minibüs vasıtasıyla Ayvacık Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Mülteciler işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE
Yunanistan,Ayvacık,Çanakkale
10 Kasım 2018 Cumartesi 17:21