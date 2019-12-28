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Çanakkale'de 189 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen Afganistan uyruklu 189 kaçak göçmen sahil güvenlik ekiplerince yakalandı.

28.12.2019 13:24 | Son Güncelleme: 28.12.2019 13:24 Çanakkale'de 189 kaçak göçmen yakalandı

'nin ilçesinden yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen uyruklu 189 kaçak göçmen sahil güvenlik ekiplerince yakalandı.Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi Babakale köyü, Sivrice ve Kadırga Burnu açıklarında düzenledikleri 3 ayrı operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 189 kaçak göçmeni yakadı. Sahil güvenlik botlarıyla Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından ilçedeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.



Afganistan, Çanakkale, Ayvacık, Güncel

Kaynak: DHA

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