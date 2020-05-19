Çanakkale'de 19 Mayıs, sosyal mesafli kutlandı

Çanakkale'de 19 Mayıs, sosyal mesafli kutlandıÇANAKKALE'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe korunarak kutlandı.

Çanakkale'de 19 Mayıs, sosyal mesafli kutlandı
19.05.2020 11:57 | Son Güncelleme: 19.05.2020 11:57
Çanakkale'de 19 Mayıs, sosyal mesafli kutlandı
ÇANAKKALE'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe korunarak kutlandı.
Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürü Aziz Sinan Alp, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, AK Parti İl Başkanı Naim Makas, MHP İl Başkanı Ali Tuğrul Yıldırım, CHP Merkez İlçe Başkanı Ali Uyanık, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Yıldıray Ölçek ve vatandaşlar katıldı.
Sosyal mesafe kurallarına uyularak kutlanan tören, Gençlik ve Spor İl Müdürü Aziz Sinan Alp'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.
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Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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