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Çanakkale'de 190 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'de 190 kaçak göçmen yakalandıÇanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 190 kaçak göçmen yakalandı.

09.10.2019 15:54
Çanakkale'de 190 kaçak göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 190 kaçak göçmen yakalandı.
Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık'ın Behram, Bademli ve Koyunevi köylerinin sahil bandına düzenlediği operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 190 kaçak göçmen yakaladı. Suriye, Afganistan, Irak, Somali ve Filistin uyruklu kaçak göçmenler, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek.
Çanakkale'de 190 kaçak göçmen yakalandı

Midilli Adası, Çanakkale, Ayvacık, Güncel

Kaynak: DHA

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