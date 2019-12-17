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Çanakkale'de 201 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE'de, jandarma ekiplerince düzenlenen 5 operasyonda, toplam 201 kaçak göçmen yakalanırken, 169 can yeleği ele geçirildi.

17.12.2019 09:33 | Son Güncelleme: 17.12.2019 09:33Çanakkale'de 201 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE'de, jandarma ekiplerince düzenlenen 5 operasyonda, toplam 201 kaçak göçmen yakalanırken, 169 can yeleği ele geçirildi.

Komutanlığı ekiplerince göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında, ve Gelibolu'da 13- 15 Aralık'ta 5 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda Afganistan uyruklu 197, İran uyruklu 4 olmak üzere toplam 201 kaçak göçmen yakalanırken, 169 can yeleği ele geçirildi. Kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.



Çanakkale, Jandarma, Ayvacık, Güncel

Kaynak: DHA

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