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Çanakkale'de 201 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'de 201 kaçak göçmen yakalandıÇanakkale'de, jandarma ekiplerince düzenlenen 5 operasyonda, toplam 201 kaçak göçmen yakalanırken, 169 can yeleği ele geçirildi.

17.12.2019 09:56 | Son Güncelleme: 17.12.2019 10:09
'de 201 kaçak göçmen yakalandı
Çanakkale'de, jandarma ekiplerince düzenlenen 5 operasyonda, toplam 201 kaçak göçmen yakalanırken, 169 can yeleği ele geçirildi.
Çanakkale Komutanlığı ekiplerince göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında, ve Gelibolu'da 13- 15 Aralık'ta 5 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda Afganistan uyruklu 197, İran uyruklu 4 olmak üzere toplam 201 kaçak göçmen yakalanırken, 169 can yeleği ele geçirildi. Kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Çanakkale'de 201 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale, Jandarma, Ayvacık, Güncel

Kaynak: DHA


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