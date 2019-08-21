Haberler» Güncel» Haber

Çanakkale'de 201 kaçak yakalandı, 2 organizatör tutuklandı

ÇANAKKALE'de jandarma tarafından düzenlenen 9 ayrı operasyonda 201 kaçak göçmen yakalandı.

21.08.2019 09:54 Çanakkale'de 201 kaçak yakalandı, 2 organizatör tutuklandı
ÇANAKKALE'de jandarma tarafından düzenlenen 9 ayrı operasyonda 201 kaçak göçmen yakalandı. 2 göçmen kaçakçısı tutuklandı.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından önceki gün Ayvacık ilçesinde düzenlenen 9 ayrı operasyonda 199'u Afganistan, 2'si İran uyruklu toplam 201 kaçak göçmen yakalandı. T.K., S.Y, S.O.Ç. ve M.D. adlı organizatörlerin gözaltına alındığı operasyonda 1 otomobil, 1 kamyonet, 1 otobüs, 1 minibüs ve 1 bot motoru ele geçirildi.
Kaçaklar, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yanabcılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Organizatörlerden S.O.Ç ve M.D. sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, S.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. T.K.'nın ise sorgusu sürüyor.



Çanakkale, Jandarma, Ayvacık, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
10:12   Akkuyu'daki Nükleer Santral, 9 şiddetindeki depreme ve uçak çarpmasına dayanıklı olacak
10:10   Gündüz'den Gül ve Davutoğlu'na kayyum tepkisi
10:10   Bodrum açıklarında 11 kaçak göçmen yakalandı
10:10   Karpuz tezgahında çalışarak fen lisesini kazandı
10:10   Kaçan kurbanlık koyun 9 gün sonra bulundu
10:10   Üzümcünün gözü kulağı fiyat açıklamasında
10:10   Akfen GYO'nun otel gelirleri 6 ayda 49 milyon TL'yi aştı