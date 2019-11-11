Haberler » Güncel » Çanakkale'de 205 bin fidan toprakla buluşturuldu - Haber

Çanakkale'de 205 bin fidan toprakla buluşturuldu

ÇANAKKALE'de, Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Geleceğe Nefes' kampanyası kapsamında 41 farklı noktada 205 bin fidan toprakla buluştu.

11.11.2019 13:47 | Son Güncelleme: 11.11.2019 13:47Çanakkale'de 205 bin fidan toprakla buluşturuldu

ÇANAKKALE'de, 'nin 81 ilinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Geleceğe Nefes' kampanyası kapsamında 41 farklı noktada 205 bin fidan toprakla buluştu.

Merkeze bağlı Kemel köyünde gerçekleştirilen fidan dikim törenine Valisi Orhan Tavlı, Orman Bölge Müdür Enver Demirci, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça, AK Parti Çanakkale Milletvekili Julide İskenderoğlu, daire müdürleri, öğrenciler ve çok sayıda kişi katıldı. Fidan dikim etkinliği, Çanakkale Mehter Takımı'nın gösterisiyle başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açılış konuşmalarına geçildi.

'Geleceğe Nefes' sloganıyla gerçekleştirilen bu büyük organizasyona Çanakkale ili olarak 41 ayrı lokasyonda, 205 bin fidan dikerek katıldıklarını belirten Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, "İçinde bulunduğumuz bu lokasyon 8 bin kızılçam, 2 bin servi olmak üzere toplam 10 bin adet fidanı toprakla buluşturacağız" dedi.

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ise "Ormanlarımız bir ülkenin akciğerleri, en büyük zenginlik kaynaklarıdır. Ormanlarımız yaşam kaynağımızı oluşturan ve bize her şeyi sağlayan toprağın bekçileridir. Diğer taraftan yaşamımızı değerli kılan, yaban hayatının da yegane koruyucusudur. Yurdumuzun süsü, güzelliği ve berektidir ormanlarımız. Bizim için orman hava, su, ekmek gibi ihtiyaç duyduğumuz doğal kaynakların en başında gelmektedir" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ve beraberindekiler, fidan dikimi için alana geçti. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan 'Geleceğe Nefes' kampanyası kapsamında Kemel köyünde 10 bin fidan dikimi yapıldı.



Çanakkale Valisi, Orhan Tavlı, Çanakkale, Türkiye, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:08 Çavuşoğlu: Fransa o acıyı unutamadı
14:08 "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" Programı
14:08 MSB: "PKK/PYD'li teröristler Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 19 taciz/saldırı düzenledi"
14:06 Buğday masum çıktı
14:06 38'inci Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nı 605 bin kişi ziyaret etti
13:49 Son dakika: Beyaz Baretliler'in kurucusu eski İngiliz istihbaratçı, İstanbul'da ölü bulundu!
13:34 Sakarya'da pasajda çıkan yangın paniğe neden oldu
13:28 Fiyatlar düşünce ıspanak satışları arttı
12:59 Türk Eximbank, TL kredi faizlerinin ardından döviz kredileri faiz oranında da indirime gitti
12:39 Eşini ve çocuklarını zehirleyip intihar eden babanın mektubu ortaya çıktı
12:04 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'nun 'Temel atmama töreni'ne sert çıktı: Şu gaflete bakın
12:14 Son dakika: Eski Dışişleri Bakanı Mümtaz Soysal hayatını kaybetti
10:29 Son dakika: AK Partili Kandemir duyurdu: Önümüzdeki günlerde istifalar olacak
11:11 Son dakika: İçişleri Bakanlığı Sözcüsü: ABD'li DEAŞ'lı terörist Türkiye'den sınır dışı edildi
11.11.2019 14:09:46