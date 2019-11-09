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Çanakkale'de 205 mülteci yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 205 mülteci jandarma ekiplerince yakalandı.

09.11.2019 10:06 | Son Güncelleme: 09.11.2019 10:12Çanakkale'de 205 mülteci yakalandı
'nin ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 205 mülteci jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Çanakkale İl Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık'ın Kocaköy ve Bademli köylerinin sahillerine operasyon düzenledi. Operasyonlarda zeytinlik alanlarda saklanmaya çalışan Afganistan uyruklu 205 mülteci yakalandı.

Mülteciler, Ayvacık Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE

Çanakkale, Jandarma, Ayvacık, Güncel

Kaynak: İHA

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