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Çanakkale'de 206 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığındaki 206 düzensiz göçmen yakalandı.

01.10.2019 13:38Çanakkale'de 206 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığındaki 206 düzensiz göçmen yakalandı.
Ege Denizi'nin kuzeyinde devriye görevini yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, Kadırga Burnu, Ahmetçealtı ve Hıyarlık mevkileri açıklarına 3 ayrı operasyon düzenledi.
Operasyonlarda, Afganistan uyruklu 206 düzensiz göçmen yakalanarak kıyıya getirildi.
Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakolunda işlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, daha sonra Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Midilli Adası, Yunanistan, Çanakkale, Ayvacık, Güncel

Kaynak: AA

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