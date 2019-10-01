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Çanakkale'de 206 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan botlarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen toplam 206 kaçak göçmen yakalandı.

01.10.2019 17:30Çanakkale'de 206 kaçak göçmen yakalandı
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan botlarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen toplam 206 kaçak göçmen yakalandı.
Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleyi sürdüren Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler; Ayvacık'ın Kadırga Burnu, Ahmetçealtı ve Hıyarlık mevkisi açıklarında 3 operasyon düzenledi. Operasyonlarda, botlarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen Suriye, Afganistan, Eritre, Somali ve Mısır uyruklu toplam 206 kaçak göçmen yakalandı. Botlarla Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık'taki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.



Midilli Adası, Yunanistan, Ayvacık, Güncel

Kaynak: DHA

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