Çanakkale'de 21 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Çanakkale
'nin Ayvacık
ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan
'ın Midilli Adası
'na geçme hazırlığındaki 21 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, bölgede yasa dışı geçişlere karşı önlemlerini sürdüren jandarma ekipleri, devriye sırasında Kozlu
köyü altı mevkisindeki zeytinlik alanda bir grup insan olduğunu tespit etti.
Ekiplerin burada yaptığı kontrolde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığında, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan
uyruklu 21 düzensiz göçmen yakalandı.
İlçe Jandarma
Komutanlığına getirilen göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.
Ayvacık,Yunanistan,Midilli Adası,Çanakkale
02 Aralık 2018 Pazar 13:44