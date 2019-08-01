Çanakkale'de 21 kaçak ve 4 organizatör, termal kameralı drone ile yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığı yapan, Afganistan uyruklu 21 kaçak göçmen ile geçişlerini organize ettikleri ileri sürülen 4 kişi, gece yarısı termal kameralı drone ile yakalandı.

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çanakkale Jandarma Komutanlığı'na bağlı Behram Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yasa dışı geçişlere karşı Ayvacık bölgesinde gece yarısı termal kameralı drone ile arazi çalışması yapıldı. Çalışmalar sırasında 1'i öncü olduğu değerlendirilen 4 sürücünün, peş peşe Gülpınar yönüne geçtiği tespit edildi. Bunun üzerine 4 araç takibe alındı. Balaban köyü yakınlarında kaçak göçmenler, araçlardan indirilerek, hızlıca uzaklaştırıldı. Polis ve jandarmanın takibi sonrası sürücüler, Bektaş köyü çıkışında durduruldu. Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı ileri sürülen 4 kişi, gözaltına alındı. 4 araç ile içindeki 12 can yeleğine el koyuldu. Gözaltına alınan 4 kişi, Behramkale Jandarma Karakol Komutanlığı'na götürüldü. Polis ve jandarma tarafından Balaban köyü yakınlarındaki sahilde, ağaçlık alan altına gizlenmiş olarak yakalanan Afgan 21 kaçak ise işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

- Çanakkale