Çanakkale'de 220 vatandaşı mağdur eden 3 tefeci yakalandı

Çanakkale'de 220 vatandaşı mağdur eden 3 tefeci yakalandıÇANAKKALE'de 220 vatandaşı tefecilik yaparak mağdur eden 3 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

03.07.2020 14:20 | Son Güncelleme: 03.07.2020 14:33
Çanakkale'de 220 vatandaşı mağdur eden 3 tefeci yakalandı
ÇANAKKALE'de 220 vatandaşı tefecilik yaparak mağdur eden 3 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Suç örgütünün yıllık yasa dışı gelirinin 2 milyon lira olduğu belirlendi.
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipler, Ateşbank lakaplı aile boyu tefecilik yapan çeteyi izlemeye aldı. 220 vatandaşın mağdur eden şüpheliler, Y.A., D.A., Y.A'ya polis ekiplerince baskın düzenlendi. Ateşbank lakaplı çetenin Çınarlı köyünde 10 dönüm arazi içindeki villa, il merkezindeki lüks ev ve Çarşı Caddesi'nde bulunan dükkanlarına eş zamanlı düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda, 3 pompalı tüfek, 1 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 48 tüfek fişeği, 3 adet mağdurların bilgilerinin bulunduğu liste, 1 adet mağdurlara ait senet, 51 boş senet, 4 adet mağdurlara ait bilgilerinin bulunduğu liste, 2 adet mağdurların bilgilerinin bulunduğu ajanda, suçtan elde edildiği değerlendirilen 6 bin lira para, 3 adet cep telefonu ele geçirildi. Çetenin bir yılda yasa dışı olarak elde ettiği gelirin 2 milyon lira olduğu belirlendi.
Gözaltına alınan şüpheliler, Y.A., D.A., Y.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çanakkale’de 220 vatandaşı mağdur eden 3 tefeci yakalandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Çanakkale, Güncel, Haber
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