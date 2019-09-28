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Çanakkale'de 23 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitme hazırlığındaki Afgan uyruklu 23 düzensiz göçmen ile kaçışı organize ettiği iddia edilen iki kişi yakalandı.

28.09.2019 14:50Çanakkale'de 23 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitme hazırlığındaki Afgan uyruklu 23 düzensiz göçmen ile kaçışı organize ettiği iddia edilen iki kişi yakalandı.
Yasa dışı geçişleri önleme amaçlı yolda uygulama gerçekleştiren ve ihbarları değerlendiren Geyikli Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Tavaklı köyü Tavaklı İskelesi mevkisinde park halindeki 10 T 3022 plakalı kapalı kasa minibüsü aradı.
Minibüste aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 23 düzensiz göçmen gözetim altına alındı.
Ayrıca jandarma, düzensiz göçmenlerin yurt dışına kaçışını organize ettikleri iddiasıyla da M.B. ve M.T.'yi gözaltına aldı.

Afganistan uyruklu oldukları belirlenen 23 kişi, Geyikli Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.

Midilli Adası, Çanakkale, Jandarma, Güncel

Kaynak: AA

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