Haberler» Güncel» Haber

Çanakkale'de 239 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'de 239 kaçak göçmen yakalandıÇanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 239 kaçak göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

27.08.2019 09:46
Çanakkale'de 239 kaçak göçmen yakalandı
Çanakkale'de 239 kaçak göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 239 kaçak göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.
Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı devriye görevinde bulunan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Küçükkuyu ve Sivrice koyu açıklarında 5 ayrı operasyonda Afganistan ve Pakistan uyruklu toplam 239 kaçak göçmen yakaladı. Kaçaklar sahil güvenlik botlarıyla Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi.
Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Çanakkale'de 239 kaçak göçmen yakalandı

Midilli Adası, Çanakkale, Ayvacık, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:37   - Moskova'da Tarihi Manastırda Yangın
11:37   Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası'nın (LTSO) hizmet binasının yıkımına başlandı
11:37   Karacasu'da girişimcilik kursu başladı
11:36   Özel öğrencilerden Başkan Altay'a "Özel" ziyaret
11:36   Oltu'da sel gitti, izi kaldı
11:36   "Mucize bitki"nin tohumları toprakla buluştu
11:36   İran'da casuslukla suçlanan 3 kişiye onar yıl hapis cezası