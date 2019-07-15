Çanakkale'de 24 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale
'nin Ayvacık
ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan
'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 24 düzensiz göçmen yakalandı.
Yasa dışı geçişleri önleme faaliyetlerini sürdüren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayvacık'ın Babakale köyü Akliman sahilinde, zeytinlikler arasına gizlenmiş, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 24 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.