15.07.2019 12:06
Haberler» Güncel» Haber

Çanakkale'de 24 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 24 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 24 düzensiz göçmen yakalandı.

Yasa dışı geçişleri önleme faaliyetlerini sürdüren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayvacık'ın Babakale köyü Akliman sahilinde, zeytinlikler arasına gizlenmiş, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 24 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Kaynak: AA
Midilli Adası, Yunanistan, Çanakkale, Ayvacık, Güncel

Son Dakika Haberleri
12:38   133 düzensiz göçmen yakalandı
12:37   Emeklilerden sorunlarına çözüm bildirisi: AK Partili vekil, taleplerin çözümü için söz verdi
12:37   DHA DIŞ- 11 Eylül'ü bilen fütüristten 'lidere suikast' tahmini
12:36   Alaaddin Keykubat Üniversitesi 15 Temmuz'u unutmadı
12:36   Kayseri'de uyuşturucu operasyonları: 16 gözaltı
12:36   Beyşehir'de doğaseverler şehitler anısına dağa tırmandı
12:36   S-400'lerin intikali devam ediyor