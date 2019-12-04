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Çanakkale'de 247 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığındaki 247 düzensiz göçmen yakalandı.

04.12.2019 12:00 | Son Güncelleme: 04.12.2019 12:32Çanakkale'de 247 düzensiz göçmen yakalandı
'nin ilçesinde yasa dışı yollarla 'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığındaki 247 düzensiz göçmen yakalandı.
Ege Denizi'nin kuzeyinde yasa dışı göçle mücadele çalışmalarını sürdüren Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, Buruncu, Ahmetçealtı, Babakale açıkları ve Sivrice mevkisinde 6 operasyon düzenledi.
Operasyonlarda, kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan, Suriye, Kongo, Senegal ve Mali uyruklu 247 düzensiz göçmen yakalanarak Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığına getirildi.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Midilli Adası, Yunanistan, Çanakkale, Ayvacık, Güncel

Kaynak: AA

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