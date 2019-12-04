Haberler » Güncel » Çanakkale'de 247 kaçak göçmen yakalandı - Haber

Çanakkale'de 247 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na lastik bot ile gitmek isteyen 247 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

04.12.2019 12:55 | Son Güncelleme: 04.12.2019 12:55Çanakkale'de 247 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE'nin ilçesinden 'ın Midilli Adası'na lastik bot ile gitmek isteyen 247 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Kuzey Ege Denizi'ndeki Müsellim Boğazı'nda, Midilli Adası'na yasadışı geçişlere karşı önlem amacıyla devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri, dün ve bugün 6 ayrı operasyonda lastik bot içerisinde 247 kaçak göçmeni yakaladı. Sahil Güvenlik TCSG 28 Bot Komutanlığı ekiplerince, Burunucu ve Ahmetçe altı mevkii açığında yapılan 4 ayrı operasyonda lastik bot ile Midilli Adası'na kaçmak isteyen Afganistan, Suriye, Kongo, Senegal ve Mali uyruklu 155 kaçak göçmen yakalandı. Babakale Köyü açıkları ile Sivrice mevkii açıklarında yapılan operasyonlarda da toplam 92 Afganistan uyruklu kaçak yakalandı.Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen göçmenler işlemlerinin ardından ilçedeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.



Midilli Adası, Yunanistan, Ayvacık, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:28 Milletvekili Çilez'den madencilere ziyaret - Haber
15:28 Türkiye Diyanet Vakfı, Erzurum'da yurt açtı - Haber
15:28 Kurye kılığına girip eşini vuran sanığa 25 yıl hapis cezası - Haber
15:23 Bilkent Erzurum Lisesi dünya birincilerini çıkardı - Haber
15:22 Dilek balonları engelsiz bir Nazilli ve dünya için uçuruldu - Haber
15:07 Apple'ın açığını bulan genç, 220 bin dolarlık teklifi reddetti - Haber
15:06 Son dakika: Erdoğan ve Trump NATO Liderler Zirvesi'nde bir araya geldi - Haber
14:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump yan yana poz verdi - Haber
14:26 YSK'nın AK Partili Ceylanpınar Belediye Başkanı Abdullah Aksak'ı görevden alacağı iddia edildi - Haber
14:09 Özel okulda maaşlarını alamayan öğretmenler derse girmedi - Haber
15:13 Bomba İddia: Can Yaman'dan İsrailli kadın hayranına şaşırtan istek: Bana bir dudak ver
15:07 Apple'ın açığını bulan genç, 220 bin dolarlık teklifi reddetti
13:45 Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: Ya başka ülkeden bahsediyorlar ya da milletin aklıyla dalga geçiyorlar
12:49 Küçük çocuğun çöp konteynerine atıldığı görüntüye tepkiler yağıyor!
10:16 Araştırmacı Yazar Hiçyılmaz: Erdoğan'ın ailesinin kökeni, Orta Asya'ya uzanıyor
4.12.2019 15:33:53