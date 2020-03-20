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Çanakkale'de 25 bronz sikke ele geçirildi

Çanakkale'de bir kişinin üzerinde tarihi eser niteliğinde 25 bronz sikke bulundu.

20.03.2020 10:52 | Son Güncelleme: 20.03.2020 10:52
Çanakkale'de 25 bronz sikke ele geçirildi
Çanakkale 'de bir kişinin üzerinde tarihi eser niteliğinde 25 bronz sikke bulundu.
İhbar üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, merkeze bağlı İğdelik köyünde durdurdukları araçta ve sürücüsü A.Ş'nin üzerinde arama yaptı.
Emekli polis olduğu öğrenilen A.Ş'nin üzerinde tarihi eser niteliğinde 25 bronz sikke, çevrede yapılan araştırmada ise toprağa gömülmüş metal dedektörü ele geçirildi.
Tarihi eserler müzeye teslim edildi. Şüpheli ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Etiketler : Çanakkale, Jandarma, Güncel

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