Çanakkale'de 27 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale
'nin Ayvacık
ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan
'ın Midilli Adası
'na gitmeye hazırlanan 27 düzensiz göçmen yakalandı.
Yasa dışı geçişleri önleme çalışmalarını sürdüren İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Kocaköy
köyü Kovanlık
mevkisinde ormanlık alana operasyon düzenledi.
Operasyonda yakalanan ve aralarında kadın ile çocukların da bulunduğu 27 Afganistan
ve İran
uyruklu, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Öte yandan, Behramkale
köyünde şüphe üzerine durdurulan kamyonetin kasasında bot ve bot motoru ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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