31.05.2019 11:01
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Çanakkale'de 27 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye hazırlanan 27 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye hazırlanan 27 düzensiz göçmen yakalandı.

Yasa dışı geçişleri önleme çalışmalarını sürdüren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocaköy köyü Kovanlık mevkisinde ormanlık alana operasyon düzenledi.
Operasyonda yakalanan ve aralarında kadın ile çocukların da bulunduğu 27 Afganistan ve İran uyruklu, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Öte yandan, Behramkale köyünde şüphe üzerine durdurulan kamyonetin kasasında bot ve bot motoru ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Yunanistan, Midilli Adası, Ayvacık, Çanakkale, Güncel