Çanakkale'de, 2700 Yıllık Limnai Antik Kentinin Kalıntılarına Ulaşıldı

20 Kasım 2018 Salı 18:03



20 Kasım 2018 Salı 18:03

ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Tarih Bölümü Eski Çağ Tarihi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Reyhan Körpe başkanlığındaki kazı ekibi, 3 yıl süren araştırmalar sonucunda, 2 bin 700 yıllık Limnai antik kentinin kalıntılarını buldu.ÇOMÜ Tarih Bölümü Eski Çağ Tarihi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Reyhan Körpe başkanlığındaki ekip, antik kaynaklarda varlığı bilinen ama daha önce yeri tespit edilemeyen Limnai antik kentini bulmak için 2015'te çalışmalara başladı. Yaklaşık 3 yıl süren çalışmalar sonucunda, Eceabat ilçesine bağlı Beşyol köyündeki Tuz Gölü ovasında, 2 bin 700 yıllık geçmişe sahip olduğu değerlendirilen antik kente ait kalıntılara ulaşıldı. Bölgede yapılan araştırma ve incelemede çeşitli eserler de bulundu.Geçmişi milattan önce 7'nci yüzyıla dayanan ve İonia'dan gelen göçmenler tarafından kurulan Limnai antik kentinin Roma dönemine kadar varlığını devam ettirdiğini belirten Doç. Dr. Reyhan Körpe, bölgenin o tarihte Gelibolu Yarımadası'nın en zengin kentlerinden biri olduğunu söyledi.Limnai'nin Yunancada 'küçük göller' ya da 'bataklık alan' anlamına geldiğini ve antik kentin tespit edilmesi esnasında bölgede sadece bu döneme ait değil, farklı dönemlere ait kalıntıları da bulduklarını kaydeden Doç. Dr. Körpe, "Kente ait mimari kalıntılar tamamen toprak altında olduğu için yüzeyde sadece çanak çömlek ve kiremit parçaları görülebiliyor. Fakat bu parçalar da bize kentin kapladığı alan ile ne zaman kurulduğu ve ne zaman terk edildiği hakkında bilgi veriyor. Gelibolu Yarımadası'ndaki araştırmalarımız gelecek yıllarda da devam edecek. Bölgede tespit edilmeyi bekleyen daha çok sayıda antik yerleşim var. Ne yazık ki böyle pek çok antik yerleşim tespit edilemeden çeşitli nedenlerle yok olmakta. Bunların öncelikle bulunması ve bilim dünyasına tanıtılması gerekiyor" dedi.- Çanakkale