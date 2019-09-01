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Çanakkale'de 280 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 280 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

01.09.2019 18:53 Çanakkale'de 280 kaçak göçmen yakalandı
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 280 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı devriye görevi yapan, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 'TCSG 107' Bot Komutanlığı ekiplerince Küçükkuyu beldesi Sivrice Burnu Burunucu mevkisi ve Kadırga Burnu mevkisilerinde 6 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda Afganistan, Kongo, Senegal, Yemen, Angola, Somali ve Orta Afrika Cumhuriyeti uyruklu toplam 280 kaçak göçmen yakaladı. Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçak göçmenlere, yiyecek ve kıyafet yardımı yapıldı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.



Midilli Adası, Yunanistan, Ayvacık, Güncel

Kaynak: DHA

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