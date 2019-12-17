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Çanakkale'de 3 günde 201 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığındaki 201 düzensiz göçmen yakalandı.

17.12.2019 11:08 | Son Güncelleme: 17.12.2019 11:08Çanakkale'de 3 günde 201 düzensiz göçmen yakalandı
'de, yasa dışı yollarla 'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığındaki 201 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığınca 13-15 Aralık'ta ve Gelibolu İlçe Jandarma Komutanlıklarının sorumluluk bölgelerinde 5 operasyon düzenlendi.
Ekipler, 197 Afganistan ve 4 İran uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı. Bu kişilerin yanlarında ele geçirilen 169 can yeleğine el kondu.
Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

Midilli Adası, Yunanistan, Çanakkale, Ayvacık, Güncel

Kaynak: AA

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