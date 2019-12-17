Çanakkale'de 3 günde 201 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale
'de, yasa dışı yollarla Yunanistan
'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığındaki 201 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığınca 13-15 Aralık'ta Ayvacık
ve Gelibolu İlçe Jandarma Komutanlıklarının sorumluluk bölgelerinde 5 operasyon düzenlendi.
Ekipler, 197 Afganistan ve 4 İran uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı. Bu kişilerin yanlarında ele geçirilen 169 can yeleğine el kondu.
Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.